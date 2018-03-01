В BMW объяснили путаницу с машинами для российских олимпийцев

Компания «BMW Group Россия» рассказала, какие модели автомобилей должны были получить призеры Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе компании опровергли информацию, что российские спортсмены, завоевавшие на Олимпийских играх золотые награды, должны были получить по автомобилю BMW модели X6. «Призеры Олимпийских игр получили модели BMW X5 xDrive30d (золото), BMW X4 xDrive30d (серебро) и BMW X4 xDrive20d (бронза). Модель X6 ни одним представителем BMW Group не анонсировалась в качестве награды за золотые медали», — заявили представители BMW.

1 марта в СМИ появилась информация о том, что российские спортсмены, завоевавшие медали Олимпийских игр в Пхенчхане, получили в подарок автомобили BMW не тех моделей, какие были обещаны. Изначально планировалось, что олимпийские чемпионы из России получат BMW X6, серебряные призеры Игр — X5, бронзовые — X4. Президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков подтвердил, что российские чемпионы Пхенчхана получили ключи от BMW X5.

Дарить автомобили российским призерам Олимпиад начали после Игр 2006 года. По окончанию Олимпиады-2016 чемпионы получили по BMW X6, серебряные призеры — X4, бронзовые — X3. Призерам Игр в Сочи презентовали внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK. Также победители и призеры Олимпиад получают денежные премии от федерального правительства, суммы которых достигают четырех миллионов рублей.

На Олимпиаде в Пхенчхане отечественные спортсмены завоевали два золота: победы одержали фигуристка Алина Загитова и российские хоккеисты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!