Спорт
 
Последние новости
Украина пригрозила «Газпрому» арестом имущества
Британец обессилел от обилия женских штанов в магазине и прославился
Полуголая певица станцевала в церкви
Падение циркового акробата с трапеции сняли на видео
Глава WADA пожалел о быстром восстановлении Олимпийского комитета России
Чешский дедушка боролся с мусульманами и стал террористом
Вклинившемуся в кортеж водителю пригрозили оружием на Ярославском шоссе

В BMW объяснили путаницу с машинами для российских олимпийцев

Перейти в «Мою Ленту»

Компания «BMW Group Россия» рассказала, какие модели автомобилей должны были получить призеры Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе компании опровергли информацию, что российские спортсмены, завоевавшие на Олимпийских играх золотые награды, должны были получить по автомобилю BMW модели X6. «Призеры Олимпийских игр получили модели BMW X5 xDrive30d (золото), BMW X4 xDrive30d (серебро) и BMW X4 xDrive20d (бронза). Модель X6 ни одним представителем BMW Group не анонсировалась в качестве награды за золотые медали», — заявили представители BMW.

1 марта в СМИ появилась информация о том, что российские спортсмены, завоевавшие медали Олимпийских игр в Пхенчхане, получили в подарок автомобили BMW не тех моделей, какие были обещаны. Изначально планировалось, что олимпийские чемпионы из России получат BMW X6, серебряные призеры Игр — X5, бронзовые — X4. Президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков подтвердил, что российские чемпионы Пхенчхана получили ключи от BMW X5.

Дарить автомобили российским призерам Олимпиад начали после Игр 2006 года. По окончанию Олимпиады-2016 чемпионы получили по BMW X6, серебряные призеры — X4, бронзовые — X3. Призерам Игр в Сочи презентовали внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK. Также победители и призеры Олимпиад получают денежные премии от федерального правительства, суммы которых достигают четырех миллионов рублей.

На Олимпиаде в Пхенчхане отечественные спортсмены завоевали два золота: победы одержали фигуристка Алина Загитова и российские хоккеисты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российским призерам Олимпиады подарили не те BMW
Российских олимпийцев одарили автомобилями BMW
Российских олимпийцев одарят машинами BMW
Другие материалы рубрики
Спорт00:0426 февраля

Холодные игры

Олимпиада-2018 — что это было?
17:32Сегодня

Оскорблявшую российских спортсменов латвийскую сборную призвали к ответу

16:15Сегодня

Российским призерам Олимпиады подарили не те BMW

14:4328 февраля

В Сочи пройдет фестиваль Quiksilver New Star Camp

Спорт00:0024 февраля

Ледяное сердце

Что не так с Олимпиадой и почему российские победы настолько драматичны
15:05Сегодня

Самая сексуальная керлингистка из России отказалась менять партнера

13:27Сегодня

Пойманный на допинге российский керлингист захотел на следующую Олимпиаду

21:3618 февраля

МОК отреагировал на проваленный российским призером Олимпиады допинг-тест

Спорт00:0027 февраля
Александр Поветкин

«На разборки уже не хожу. А по молодости бывало»

Поветкин не забывает корни и идет за новым чемпионским титулом
12:18Сегодня

Пловчиха Ефимова прокомментировала информацию о своем задержании в США

10:52Сегодня

Разоблачитель махинаций с допингом назвал провалом восстановление статуса ОКР

22:3317 февраля

Немецкий тренер назвал главную проблему России

Россия
«Мы, славяне, много страдали»
Он собирается спасти русский мир, но ему вечно мешают
«У нас споры решаются на понтах, авторитете и связях»
Горстка врачей меняет российскую медицину к лучшему
«Пока врачи молчат, власть их не трогает»
Чем болел Ленин и почему это скрывают даже сейчас
Раскрыта роль Путина в разработке нового вооружения
Грудинина обвинили в телефонных угрозах
Красноярский депутат уволился после нападения маленьких ушастых существ
Государство займется перевоспитанием пьющих рабочих
Все материалы
Мир
Гнев божий
Самая жестокая бойня в истории Техаса: танки, дети и безумный пророк
Объяснено изменение веса «посольского кокаина»
Чешский дедушка боролся с мусульманами и стал террористом
Раскрыты сведения о тайной попытке убийства Елизаветы II
Турки углядели терроризм и распутность в песнях и запретили их
В российском посольстве в Аргентине открестились от мужчины с чемоданом кокаина
Белый груз
Откуда в российском посольстве взялись 400 килограммов кокаина
Все материалы
Бывший СССР
Перешли границы
Первая массовая резня в истории Советского Союза стала началом затяжной войны
ОБСЕ вновь забила тревогу из-за продвижения украинских военных в Донбассе
США прокомментировали заявление Порошенко о поставках оружия Киеву
Порошенко рассказал о качестве своей жизни и простых украинцев
Названы сроки первых поставок оружия из США на Украину
Рижский отмыв
Что общего у ядерной программы КНДР, русских миллионов и главного банка Латвии
Экономика Украины: жизнь наизнанку
Почему Киев выстраивает экономическую политику по принципу «бюджетной пирамиды»
Все материалы
Экономика
Вышли из офиса
Миллионы россиян не ходят на работу и рискуют остаться без пенсий
Названа главная ошибка Дональда Трампа
Кругом враги
Европа захотела сесть на азербайджанскую трубу. России придется подвинуться
С большим запасом
«Роснефть» лидирует по уровню обеспеченности доказанными объемами углеводородов
«Нафтогаз» провозгласил победу над «Газпромом»
Богатые россияне получили еще один шанс легализоваться
Австрия вступилась за «Северный поток-2»
Все материалы
Силовые структуры
Слился с природой
Грабитель подпольных казино расстрелял полицейских и шесть лет скрывался в лесах
Анатомия обнала
Подпольные банкиры из Сибири отмыли миллиарды. Такого в России еще не бывало
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Пенсионер запустил ракету в диджея из-за песни Игоря Николаева
Вклинившемуся в кортеж водителю пригрозили оружием на Ярославском шоссе
Приморские школьники сняли экстремальное видео на фоне приближающегося поезда
Пьяный водитель попал в ДТП, позвал на помощь жену и расстрелял обидчиков в упор
Все материалы
Наука и техника
Русский удар: Путин показал новейшие ракеты
Что известно о самом страшном оружии России
Черная Таврида
Неизвестные снимки разрушенного Крыма
Опять банановый
Телефон из «Матрицы» и старый Samsung: главные новинки с MWC 2018
Шойгу рассказал о боевых испытаниях Су-57 в Сирии
США купили украинский танк
Во время послания Путина впервые показали испытания ракеты «Сармат»
Найдены первые признаки переворота полюсов
Все материалы
Спорт
Поправочка: Россию лишат международных соревнований
Чем грозит запрет WADA и кого он коснется
В BMW объяснили путаницу с машинами для российских олимпийцев
Оскорблявшую российских спортсменов латвийскую сборную призвали к ответу
Российским призерам Олимпиады подарили не те BMW
Самая сексуальная керлингистка из России отказалась менять партнера
Пойманный на допинге российский керлингист захотел на следующую Олимпиаду
Пловчиха Ефимова прокомментировала информацию о своем задержании в США
Все материалы
Культура
«С его популярностью боролся Маяковский»
За эти книги при Сталине ссылали на Колыму, а теперь их цитирует Оксимирон
Гори от ума
Межгалактический киллер и Горец на кинофестивале в сердце Сибири
Говна-пирога
Что творилось в самом загадочном месте Москвы — ресторане «Говно»
Режиссерам запретят раздевать актеров и просить имитировать секс
Муж Собчак назвал Жириновского дряхлой порнозвездой
Бузову назвали унижением культуры и не пустили в театр
Актерам позволили ругать Россию
Все материалы
Интернет и СМИ
Тьма рядом
Распятия, жуткие чудовища и звери в теле людей: мир глазами лучших фотографов
Круче Tor
Богачи вложили миллионы в магазин наркотиков нового поколения
Просмотры в радость, накрутка в сладость
Кандидаты в президенты тратят миллионы ради популярности, но остаются ни с чем
Муж Собчак ответил Жириновскому на «отвратительную суку»
Облитый водой Жириновский разошелся на мемы
Скандальный польский журналист покинул прямой эфир НТВ под крики зрителей
Блогер показала идеальное тело пятилетней давности и ужаснулась
Все материалы
Ценности
«Выпив чертову норму стаканов»
Алкоголик в бандитской кепке и гороховых носках. Довлатов как секс-символ эпохи
Криштиану Роналду отказался сдавать чемодан и полетел с ним в багажном отделении
Форму российских олимпийцев признали самой стильной и начали ей торговать
Московский мастер отстоял репутацию российских часов в Швейцарии
«Удалить татуировку быстро можно только с помощью мачете»
Как исправить ошибки прошлого и не умереть от боли
Итальянец сделал сумку в барочном стиле
Поляки призвали Гитлера навести порядок в ящиках с носками
Все материалы
Путешествия
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Вам — туда!
«Эта чертова обезьяна сожрет нас обоих!»
Как американец помог русской выжить в индийских джунглях
Голый авиадебошир душил девушек и пытался разбить иллюминатор
Подросток собрал коллекцию селфи на фоне войны
Стюардесса потушила соком вспыхнувшую в самолете сумку
Пассажир решил поменять рейс и сбежал из самолета через аварийную дверь
Все материалы
Из жизни
Очень странные дела
Радужные женщины и наглые коты: февраль глазами обычных людей
Буйство клонов
Таинственный миллиардер заводит детей по всему миру. Кажется, он создает армию
«Не везде найдешь гречку и селедку»
История пары из Саратова, переехавшей в Германию
Возмущенные нудисты пожаловались на стыдливого почтальона
Три десятка канадцев скинулись на лотерею по пять долларов и стали миллионерами
Девушка рассказала о жизни без волос
Профессор подметила различие мужчин и женщин и разгневала студентов
Все материалы
Спортивный пиджак: все о новой Audi A6
Максимум подробностей про совершенно новый седан Audi
Болид для русского и другие машины Ф1
Автомобили всех команд Ф1 для сезона 2018 года
Выше гор: седаны и хэтчбеки с высоким клиренсом
Седаны и хэтчбеки, которые выше кроссоверов
Мал, да удал: самые маленькие кроссоверы
Интересные кроссоверы, длина которых не превышает четырех метров
Седаны Genesis G90 подготовили для красной дорожки «Оскара»
Глава Volvo раскрыл прототип нового седана S60
Спецверсии 510-сильных Alfa Romeo Stelvio и Giulia посвятили Нюрбургрингу
Все материалы
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
В комнате пыток
Сколько стоит самое дешевое и страшное жилье в Москве
Abandoned Howey MansionИ тишина
Прекрасные заброшенные уголки мира
Охоту на серийную разрушительницу квартир объявили на Украине
Московский «Спутник» ликвидируют до конца года
Каждая десятая съемная квартира в Москве оказалась непригодной для проживания
Он же памятник
Угадай полководца: хитрый военный тест «Ленты.ру»
Все материалы