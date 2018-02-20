Российских олимпийцев одарят машинами BMW

Фонд поддержки олимпийцев России, традиционно награждающий российских победителей и призеров Игр, закупил автомобили BMW моделей X4, X5 и X6. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Слушатель радиостанции прислал видеозапись из автосалона, где стоят новые машины с символикой фонда на дверях и капотах. По утверждению автора ролика, для спортсменов приготовлено 140 BMW. Олимпийцам, которые завоюют медали на Играх в Пхенчхане, их передадут 28 февраля. Всего в заявку российской делегации на ОИ в Корее входят 169 атлетов.

Дорогие автомобили — традиционные подарки для россиян, отличившихся на Олимпийских играх. Чемпионы летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро получили по BMW X6, серебряные призеры — X4, бронзовые — X3. Медалистам Игр-2014 в Сочи дарили внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK.

Практика дарить олимпийцам машины зародилась в 2006 году. Кроме BMW и Mercedes, фигурировали такие марки, как Lexus, Toyota и Audi. Помимо этого, победители и призеры получают денежные премии — как от федерального правительства, так и от региона, который представляет отличившийся спортсмен. Размер премиальных в зависимости от достоинства завоеванной атлетом медали достигает четырех миллионов рублей.

Попечительский совет Фонда поддержки олимпийцев России возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Также в совет входят чиновники, функционеры и бизнесмены. В числе предпринимателей — Роман Абрамович, Алишер Усманов, Владимир Лисин, Виктор Вексельберг, Вагит Алекперов и другие. Фонд является некоммерческой благотворительной организацией и с августа 2016 года не подлежит налогообложению.

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