Российским призерам Олимпиады подарили не те BMW

Российские спортсмены, завоевавшие медали Олимпийских игр в Пхенчхане, получили в подарок автомобили BMW не тех моделей, какие были обещаны. Об этом рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Его слова в четверг, 1 марта, приводит «Интерфакс».

«На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел», — отметил Горшков.

Изначально планировалось, что олимпийские чемпионы из России получат BMW X6, серебряные призеры Игр — X5, бронзовые — X4. Фигуристка Алина Загитова, выигравшая золотую медаль в женском одиночном катании, подтвердила, что получила ключи от BMW X5.

Традиция дарить российским призерам Олимпиад автомобили зародилась в 2006 году. После окончания Игр-2016 чемпионы получили по BMW X6, серебряные призеры — X4, бронзовые — X3. Призерам Игр в Сочи презентовали внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK. Также победители и призеры Олимпиад получают денежные премии от федерального правительства, суммы которых достигают четырех миллионов рублей.

На Олимпиаде в Пхенчхане сборная России, выступавшая под олимпийским флагом, завоевала 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. С учетом победы на Играх хоккейной команды, автомобили получили 46 спортсменов.

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