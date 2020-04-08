Российская синхронистка объяснила откровенность купальников для выступлений

Российская синхронистка Алла Шишкина в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» объяснила откровенность купальников для выступлений и оценила их роль в привлечении мужской аудитории к просмотру спорта.

Спортсменка объяснила, что сейчас требования к крою костюмов стали мягче. «Раньше купальники были более закрытыми, теперь стали, что называется, откровенными», — подтвердила она.

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Шишкина прокомментировала слова другой синхронистки Александры Пацкевич, которая заявила, что откровенность в костюмах «интересна для привлечения мужской аудитории». Она признала, что отчасти согласна с этим. «С другой стороны, за нашим видом спорта следят в основном женщины. Мужчинам куда интереснее футбол или хоккей. Их не получится привлечь только нашей сексуальностью», — добавила она.

Кроме того, Шишкина ответила на вопрос о домогательствах в команде. По словам спортсменки, она никогда не слышала подобных историй. Она обосновала это тем, что работа проходит в женском коллективе. «Единственный мужчина — акробат, он приезжает раз в неделю, работает с некоторыми девочками. Но даже намека ни на что не было», — заявила синхронистка.

Шишкина — двукратная олимпийская чемпионка (2012, 2016) и 14-кратная чемпионка мира. Также в ее активе пять золотых медалей чемпионата Европы. В сборной России спортсменка состоит с 2009 года.

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