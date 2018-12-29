Двукратный призер Олимпиады затосковал по «женственным частям тела» фигуристок

Бывший фигурист, а ныне тренер Александр Жулин выразил мнение, что на взрослом уровне должны соревноваться спортсменки старше 17 лет. Его слова передает tut.by.

Жулин назвал «несимпатичной» тенденцию, когда в женском одиночном катании чемпионками становятся юные фигуристки. Он поставил под сомнение способность юниорок удержать результат на высоком уровне спустя несколько лет.

«Получается, девочка плоская, как мальчик, исполняет сложнейшие прыжки. Посмотрите, кто становился чемпионками Олимпиад в прошлые годы. Безусловно, они вызывают уважение, но все же эти девочки просто успели все вовремя отпрыгать», — уверен Жулин.

Материалы по теме «Они же живые, не машины!» Загитова и Медведева наконец встретились на одном катке. И обе проиграли

По его мнению, выступать на взрослом уровне должны такие спортсменки, как Каролина Костнер и Кэйтлин Осмонд. Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова в число достойных представлять «действительно женское фигурное катание» не вошли.

«Мне интересно смотреть именно женское фигурное катание, когда соревнуется не подростковое население, а фигуристки со сформировавшимися женственными частями тела, на которые мужчинам приятно взглянуть», — подытожил тренер.

В бытность спортсменом Жулин выступал в танцах на льду. В паре с Майей Усовой он становился бронзовым призером ОИ-1992 и серебряным призером ОИ-1994.

24 декабря в аналогичном ключе высказалась олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина. После просмотра чемпионата России, первые три места на котором заняли юниорки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная, Ромашина отметила, что выступает за «женственное» и «взрослое» катание.

На Олимпиаде в Пхенчхане чемпионкой стала Загитова, которой на тот момент было 15 лет. Серебряной призеркой стала Медведева (18 лет). По существующим правилам фигурного катания соревноваться на взрослом уровне могут спортсменки, достигшие 15-летнего возраста.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!