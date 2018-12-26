Медведеву взбесили жаждущие борща мужчины

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о своем отношении к мужчинам, которые требуют от женщин постоянно готовить. Слова спортсменки приводит «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир Love Radio.

Медведева призналась, что ее бесит такое отношения к женщинам. «Как человек деятельный, я не смогу каждый день сидеть дома и жарить яичницу, борщи варить, хинкали лепить», — заметила фигуристка. Также она сказала, что женщина обязана содержать дом, но в то же время ей нужно иметь возможность для работы.

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Спортсменка также рассказала, что ей приходилось подставлять коллег. Она не смогла привести конкретного примера, однако вспомнила, что сильно завидовала некоторым фигуристкам. Медведева из-за этого назвала себя ужасным человеком.

Медведева не попала в основной состав сборной России, который выступит на чемпионате Европы в Минске. Фигуристка заявлена в качестве запасной.

Это произошло из-за того, что на чемпионате страны спортсменка заняла лишь седьмое место. Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала пятой, однако пробилась в состав сборной: занявшие три первых места фигуристки оказались слишком юными для участия в европейском первенстве.

Медведева — двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года. В Пхенчхане она уступила Загитовой.

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