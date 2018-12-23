Медведева лишилась места в основном составе сборной России

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева оказалась в списке запасных сборной России на грядущем чемпионате Европы. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Медведева, занявшая седьмое место на чемпионате России, попала в запас наряду с Елизаветой Туктамышевой, пропустившей первенство страны из-за болезни. В соревнованиях женщин-одиночниц на ЧЕ Россию представят Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова.
Полный состав российской команды выглядит следующим образом:
Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова
Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева
Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин
Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов
Пары: Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов
Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Софья Евдокимова — Егор Базин
Запасные: Бетина Попова — Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.
Чемпионат Европы пройдет в Минске с 21 по 27 января.
На чемпионате России Загитова и Медведева, ставшие чемпионкой и вице-чемпионкой ОИ-2018 соответственно, остались без медалей. Первое место заняла Анна Щербакова, второй стала Александра Трусова, третьей — Алена Косторная. Ни одна из них не поехала на взрослый чемпионат Европы из-за слишком юного возраста. Загитова финишировала на пятом месте, Медведева — на седьмом.