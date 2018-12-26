Медведева призналась в зависти коллегам и поведала о «подставах»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, что ей приходилось чинить препятствия для других спортсменок. Ее слова приводит «Газета.ру».

19-летняя спортсменка призналась, что подставляла коллег, однако не смогла привести конкретного примера. «Было и такое, что я завидовала своим коллегам. Порой понимаю, насколько ужасный я человек», — отметила она.

23 декабря стало известно, что Медведева не попала в основной состав сборной России на чемпионат Европы. Фигуристка заявлена в качестве запасной.

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На чемпионате России, завершившемся 22 декабря, спортсменка заняла седьмое место. Алина Загитова, вместе с которой в прошлом Медведева занималась под руководством Этери Тутберидзе, также осталась без медалей на национальном первенстве.

Медведева не сумела пробиться в финал Гран-при. Нынешний сезон — первый, который спортсменка проводит со своим новым тренером канадцем Брайаном Орсером. В мае 2018-го она покинула группу Тутберидзе и отправилась в Канаду, где приступила к работе с местным специалистом.

Медведева — серебряная призерка Игр в Пхенчхане. Она уступила в борьбе за золото Загитовой.

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