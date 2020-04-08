Олимпийская чемпионка раскрыла обстоятельства продажи подаренного в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина в интервью «Ленте.ру» раскрыла обстоятельства продажи подаренного в Кремле BMW.

По словам спортсменки, она решила продать автомобиль, так как «просто выбрасывала 150 тысяч рублей на страховку». «Те деньги, которые я тратила на машину, я могла потратить на что-то другое, на ремонт дома, например», — заявила Шишкина.

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Синхронистка заметила, что в целом могла продолжать пользоваться подаренной машиной, но иначе расставила приоритеты. «Теперь я могу вложить эти деньги во что-то осязаемое», — заключила она.

Также Шишкина объяснила свое отношение к откровенным купальникам для выступлений. По ее словам, требования к костюмам стали мягче.

Дарить машины российским призерам Олимпиад начали после Игр 2006 года. По окончании Игр-2016 чемпионы получили по BMW X6, серебряные призеры — X4, бронзовые — X3. О решении продать машину Шишкина заявила в мае 2019-го.

Шишкина — дважды победительница Олимпиады в составе группы (2012, 2016). Кроме того, на ее счету 14 золотых наград чемпионата мира.

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