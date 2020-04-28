Российский футболист назвал другой планетой жизнь в Белоруссии во время пандемии

Российский полузащитник белорусского клуба «Ислочь» Сандро Цвейба рассказал о жизни в стране во время пандемии коронавируса. Его слова приводит «Спорт день за днем».

Цвейба назвал жизнь в Белоруссии «другой планетой». «Это нечто странное. Я созваниваюсь с друзьями, все сидят на карантине, какое-то затишье. А здесь жизнь продолжается. Мы, футболисты, — люди системы. Сказали — играть, вот мы и играем», — заявил он. Хавбек добавил, что без необходимости старается не ходить в многолюдные места.

26-летний Цвейба перешел в «Ислочь» в марте 2020 года. Он принял участие в восьми матчах чемпионата Белоруссии. До этого футболист выступал за самарские «Крылья Советов» и несколько клубов низших дивизионов.

В большинстве европейских футбольных чемпионатов из-за пандемии коронавируса сезон временно приостановлен. Розыгрыш первенства Белоруссии продолжается.

По последним данным, число зараженных коронавирусной инфекцией в Белоруссии превысило 11 тысяч человек, умерших — 75 человек.

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