Футболист забил мяч прямым ударом с углового в чемпионате Белоруссии

Полузащитник БАТЭ Павел Нехайчик забил мяч прямым ударом с углового в матче четвертого тура чемпионата Белоруссии по футболу против «Минска». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хавбек отличился на 62-й минуте встречи, установив окончательный счет в поединке — 3:0. Победа позволила клубу из Борисова набрать шесть очков и выйти на шестое место в первенстве страны. «Минск» имеет в активе столько же очков, но уступает БАТЭ по дополнительным показателям и находится на девятой позиции.

Нехайчик забил свой первый мяч в нынешнем сезоне. В России 31-летний хавбек известен по выступлениям за московское «Динамо», «Томь» и «Оренбург». В его активе также 34 матча в составе сборной Белоруссии, в которых полузащитник отличился три раза.

В большинстве европейских футбольных чемпионатов из-за пандемии коронавируса сезон временно приостановлен. Розыгрыш первенства Белоруссии продолжается.

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