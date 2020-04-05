Трое футболистов итальянского клуба вылечились от коронавируса

Футболисты итальянской «Фиорентины» Патрик Кутроне, Херман Пеццелья и Душан Влахович вылечились от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Игроки сдали анализы на COVID-19, которые показали отрицательный результат. «Мы хотели бы воспользоваться случаем и поблагодарить врачей, медсестер и других сотрудников больниц, помогающих бороться с пандемией», — говорится в заявлении «Фиорентины».

Форвард Кутроне в нынешнем сезоне провел семь матчей в серии А, в которых сделал одну голевую передачу. На счету Пеццельи, выступающего на позиции защитника, два гола и и один результативный пас в 23 играх. Нападающий Влахович забил шесть мячей в 22 поединках.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Из-за сложившейся ситуации ведущие футбольные лиги приостановили розыгрыши. По последним данным, в мире более 1,1 миллиона зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились.

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