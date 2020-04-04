Олимпийскую чемпионку ранили видео россиян с шашлыками во время карантина

Российская гимнастка Маргарита Мамун призвала соотечественников соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавирусной инфекции. Ее слова передает «Чемпионат.com».

23-летняя спортсменка призналась, что ее «ранят» видео, на которых россияне жарят шашлыки в парках во время карантина. «Недоумеваю, почему такое происходит, и почему люди не воспринимают коронавирус всерьез», — подчеркнула Мамун.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов и сроков за нарушение карантина. Кроме того, уголовная ответственность была введена за распространение фейковой информации об эпидемиях, в том числе и о коронавирусе.

Поведение россиян во время пандемии коронавируса вызвало неоднозначную реакцию среди представителей спорта. В частности, обсуждение карантина привело к конфликту между обозревателем Дмитрием Губерниевым и олимпийской чемпионкой по биатлону Анфисой Резцовой. Последняя выступила на стороне граждан, которые проигнорировали призывы к самоизоляции. Губерниев же резко осудил несоблюдение карантина.

Мамун — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Она завоевала золото в многоборье на Играх в Рио-де-Жанейро.

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