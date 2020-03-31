Губерниев ответил «униженным и оскорбленным» чемпионам

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале ответил четырехкратному олимпийскому чемпиону по биатлону Александру Тихонову, который ранее предложил всем, кого оскорбил журналист, подать иск против него.

«Униженные и оскорбленные молвят насчет судов! Подавайте, балбесы, подавайте! Вот позабавимся», — написал Губерниев, отметив, что обиженные на него чемпионы могут попробовать подать в суд на Россию и на ее жителей, которые, по мнению телеведущего, отделяют «мух от котлет».

Пойти против телеведущего Тихонов предложил главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину, президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, четырехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой. С каждым из них у Губерниева в разное время был конфликт.

Последняя перепалка у комментатора возникла с Резцовой, которая в интервью «Спорт-Экспрессу» призналась, что не соблюдает карантин, введенный из-за коронавируса. Губерниев подверг резкой критике высказывание олимпийской чемпионки о том, что «лучше жить, как жилось, не забивая себе мозг». Сама Резцова посоветовала сопернику закрыть свой рот.

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