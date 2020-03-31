Губерниев поставил точку в конфликте с пренебрегшей карантином Резцовой

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев снова высказался о четырехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой, которая отказалась соблюдать карантин, несмотря на распространение коронавируса. Обозреватель опубликовал пост в своем Telegram-канале.

«Ставя точку в истории с моим бывшим кумиром Анфисой Резцовой: дело не в ее поездках во Владимир или прогулках с внуком. Она оправдывала массовые гулянья на фоне пандемии и угрозы жизни людей», — написал он. Губерниев также добавил, что лыжный стадион, названный в честь Резцовой, можно переименовать.

Конфликт между журналистом и бывшей спортсменкой разгорелся после того, как Губерниев подверг резкой критике высказывание олимпийской чемпионки о карантине. В беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресс» Резцова призналась, что не соблюдает карантин. В свою очередь, экс-спортсменка в ответ призвала Губерниева закрыть рот.

31 марта Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина и лишении свободы до пяти лет за фейки о коронавирусе. С 31 марта в большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции.

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