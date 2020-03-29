Олимпийская чемпионка предложила отказаться от карантина и «жить, как жилось»

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала об отношении к карантину, вызванному пандемией коронавируса. Ее слова приводит «Спорт Экспресс».
Резцова заявила, что отказывается сидеть дома: она навещает гостей, гуляет по лесу с родными. «Моему внуку год, его в четырех стенах держать нельзя. Давайте честно: мы не знаем даже, помогает ли маска. Как сам карантин соблюдать-то? Лучше жить, как жилось, не забивая себе мозг», — призвала она.
Резцова также вступилась за россиян, которых осуждают за пренебрежение мерами карантина. «Активно критикуют людей, поехавших на шашлыки. Сидит народ семьями, никому не мешают. Какие они переносчики вируса?» — задалась вопросом она.
Ранее 29 марта спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в резкой форме осудил соотечественников. Он понаблюдал за наполненными людьми улицами в одном из подмосковных городов, назвал россиян «охреневшими» и призвал к тотальному карантину.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения