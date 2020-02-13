Резцова ответила диагностировавшему у нее маразм Фуркаду

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ответила на слова французского биатлониста Мартена Фуркада о наличии у нее «старческого маразма». Об этом сообщает «Р-Спорт».

55-летняя бывшая спортсменка удивилась высказыванию Фуркада. «Мартен никогда не достигнет того, чего достигла я. Он этого не достоин. Зря он так сказал в адрес трехкратной олимпийской чемпионки. Он меня обидел», — отреагировала Резцова на слова пятикратного олимпийского чемпиона.

Ранее 13 февраля Фуркад оставил комментарий под постом в Twitter Sports_biathlon, где приводились слова Резцовой о том, что француз перед стартами пользуется «медицинской поддержкой». Француз в свою очередь допустил, что у Резцовой наблюдаются признаки старческого маразма.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион. Французский биатлонист 11 раз становился чемпионом мира и семь раз побеждал в общем зачете Кубка мира.

Резцова трижды становилась олимпийской чемпионкой. На Играх в Калгари в 1988 году, представляя сборную СССР, она завоевала золото в лыжных гонках. Также на ее счету два олимпийских золота в биатлоне: в 1992 году она выступала за Объединенную команду, собравшую атлетов из стран бывшего СССР, а в 1994-м Резцова защищала цвета российского флага.

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