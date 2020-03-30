Олимпийская чемпионка призвала закрыть рот «втоптавшего ее в грязь» Губерниева

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, отказавшаяся соблюдать карантин из-за распространения коронавируса, ответила на критику спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Ее слова приводит Sport24.

«Кто он вообще такой, чтобы так говорить? Это кошмар, просто кошмар… Губерниев меня в такую грязь втаптывает, что я слов подобрать не могу», — заявила Резцова. Она подчеркнула, что не понимает, как ей бороться с такими людьми. «Я хотела позвонить и сказать ему: "Дима, ты, может, прикроешь свой рот иногда?"» — добавила олимпийская чемпионка.

Ранее Резцова заявила, что отказывается сидеть дома и соблюдать самоизоляцию из-за распространения коронавируса: она навещает гостей, гуляет по лесу с родными. Она посчитала, что «лучше жить, как жилось, не забивая себе мозг». Губерниев отреагировал на это оскорблением. «Господи, почему мои спортивные кумиры на самом деле такие дебилы», — написал он в социальных сетях.

При этом с 30 марта в Москве действует всеобщий режим изоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. В то же время он не ограничивает права граждан приезжать в город или покидать его.

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