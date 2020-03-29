Губерниев оскорбил отказавшуюся соблюдать карантин олимпийскую чемпионку

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram оскорбил трехкратную чемпионку Анфису Резцову за отказ соблюдать карантин.

«Господи, почему мои спортивные кумиры на самом деле такие дебилы», — написал Губерниев.

Ранее 29 марта Резцова заявила, что отказывается сидеть дома: она навещает гостей, гуляет по лесу с родными. Она посчитала, что «лучше жить, как жилось, не забивая себе мозг».

Позднее в этот же день стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта и распространяется на всех жителей столицы, вне зависимости от возраста. В то же время он не ограничивает права граждан приезжать в Москву или покидать ее.

В Москве зарегистрировано свыше тысячи случаев заражения коронавирусом. Шесть пациентов, которые были на лечении в столице, скончались.

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