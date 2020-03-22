Губерниев возвестил об отмене Олимпиады и сослался на «корешка»

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что Олимпийские игры в Токио отменяются. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губерниев призвал подписчиков расслабиться, добавив, что Игр в Токио не будет. По словам журналиста, в окружении премьер-министра Японии Синдзо Абэ работает его «корешок».

19 марта в Греции в закрытом режиме состоялась церемония вручения олимпийского факела оргкомитету Игр в Токио. Уже на следующий день на спецборту огонь прибыл в столицу Японии.

Международный олимпийский комитет не собирается переносить или отменять проведение Игр в Токио, несмотря на распространение коронавируса. Подобное решение уже встретило негатив со стороны ряда атлетов, которые не могут полноценно готовиться к стартам из-за карантина.

Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!