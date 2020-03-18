В Японии посчитали бессмысленной Олимпиаду-2020

Вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо высказался о возможности проведения Олимпийских игр в Токио, несмотря на угрозу распространения коронавируса. Его слова приводятся в Twitter журналиста CNN Уилла Рипли.

«Даже если Япония сможет сдержать вспышку коронавируса, Олимпийские игры этим летом не будут иметь смысла, если другие страны не смогут отправить своих спортсменов», — посчитал политик. По его мнению, Олимпиада должна проходить в том случае, если все участники окажутся в комфортных условиях.

Ранее 18 марта британская легкоатлетка Катарина Джонсон-Томпсон и греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди раскритиковали Международный олимпийский комитет (МОК) за стремление провести Игры в Токио. Они заявили, что позиция МОК идет вразрез с мнением властей стран.

17 марта МОК заявил, что подготовка к Играм продолжится в штатном режиме. В организации призвали спортсменов продолжать тренировки. Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены соревнования по всему миру, а чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти летом 2020 года, перенесен на лето 2021-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!