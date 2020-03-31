Олимпийский чемпион предложил всем оскорбленным пойти против Губерниева

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил всем, кого оскорбил журналист Дмитрий Губерниев, подать иск против него. Слова ветерана приводит «Р-Спорт».

Тихонов вспомнил, что Губерниев «когда-то был нормальным человеком», а их отношения были хорошими. «Не помню ни одного комментатора в мире, чтобы знал все. Биатлон он просто опустил донельзя», — заявил чемпион.

Пойти против телеведущего Тихонов предложил главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину, президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, четырехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой. С каждым из них у Губерниева в разное время был конфликт.

Последняя перепалка у комментатора возникла с Резцовой, которая в интервью «Спорт-Экспрессу» призналась, что не соблюдает карантин, введенный из-за коронавируса. Губерниев подверг резкой критике высказывание олимпийской чемпионки о том, что «лучше жить, как жилось, не забивая себе мозг». Сама Резцова посоветовала сопернику закрыть свой рот.

С Тихоновым Губерниев также неоднократно конфликтовал. 8 марта чемпион заявил, что журналист губительно влияет на биатлон.

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