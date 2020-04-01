Спорт
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Число заразившихся коронавирусом в Москве приблизилось к двум тысячам
В Чечне умерла первая пациентка с коронавирусом
Раскрыт простой способ не потолстеть во время самоизоляции
Пригожин обсудил заработки и многомиллионные отчисления Валерии властям
На Украине дали прогноз о возвращении к нормальной жизни
Второй человек с коронавирусом умер в Подмосковье
Олимпийский чемпион из России рассказал о предложении принять допинг
Россиянам дали советы по выживанию в самоизоляции
Рынку нефти предсказали апокалипсис
Коронавирусу предрекли «агрессивную» опасную замену
Новости партнеров

Победивший коронавирус самый дорогой игрок Италии ответил на вопросы о болезни

Перейти в «Мою Ленту»
Пауло Дибала
Пауло Дибала
Фото: Globallookpress.com

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала, победивший коронавирус, ответил на вопросы о болезни. Его слова приводит Ole.

Дибала рассказал, что сначала старался не думать, что у него может быть найден коронавирус. «Страх появляется на уровне психологии. У меня был сильный кашель, а по ночам мне было холодно. Я пытался не отчаиваться и общаться с врачами "Ювентуса"», — добавил он.

Футболист отметил, что после изоляции медики «Ювентуса» давали ему витамины, и сейчас он чувствует себя намного лучше. Он подытожил, что ситуация в Италии критическая, поэтому каждый должен заботиться о себе.

Дибала сообщил, что он и его девушка получили положительные результаты теста на коронавирус 21 марта. Он рассказал о тяжелом течении болезни. По словам футболиста, он с трудом дышал и чувствовал боль в мышцах.

Дибала является самым дорогим футболистом чемпионата Италии по версии Transfermarkt. Его рыночная цена составляет 90 миллионов евро.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Из-за сложившейся ситуации ведущие футбольные лиги приостановили розыгрыши.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Dybala: del “frío de noche” al “sentía miedo”
Зараженный вирусом самый дорогой игрок Италии признал течение болезни тяжелым
Самый дорогой футболист Италии рассказал о состоянии при коронавирусе
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня

«Количество зараженных ошеломляет»

Звезда американского футбола бросил спорт ради медицины. Теперь его противник — коронавирус
11:33Сегодня

Олимпийский чемпион из России рассказал о предложении принять допинг

09:50Сегодня

Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за получения гражданства США

07:45Сегодня

Хоккейный и футбольный клубы России лишились финансирования в один день

Спорт14:5231 марта

Спорт — есть!

Ставки на спорт-2020: чемпионат Белоруссии, киберспорт, настольный теннис — прогнозы на сегодня
07:30Сегодня

Тренер Макгрегора «подразнил» фанатов словами о новом сопернике для Фергюсона

23:4631 марта

Губерниев ответил «униженным и оскорбленным» чемпионам

22:3231 марта

Тренер высказался о форме Емельяненко и описал «износ его организма»

Спорт00:0231 марта

Красный Геркулес

Первого советского чемпиона мира лишили званий и опозорили. Как он вернул себе доброе имя?
21:0431 марта

ФИФА приготовила огромные деньги на спасение футбола

20:1231 марта

Олимпийский чемпион предложил всем оскорбленным пойти против Губерниева

19:1831 марта

Стало известно о критическом состоянии футболиста-рекордсмена с коронавирусом

Россия
На сиденьях поездов московского метро появились наклейки «Держите дистанцию»
Сообщение об ошибке в ограничении работы метро Петербурга оказалось ошибкой
В Петербурге назвали ошибкой объявление о сокращении времени работы метро
Составлена альтернативная «карта метро» для самоизолированных москвичей
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
В стране более двух тысяч зараженных. Москва и 32 региона ушли в изоляцию
Все материалы
Мир
США приготовились ко второй волне коронавируса
«Мне удивительно, как я там выжил»
ЛГБТ-беженцы с Кавказа ищут спасение в Европе. Что ждет их в охваченной коронавирусом Франции?
Cледователь по делу Скрипалей возглавил британскую разведку
«От чувства тревожности мы обретаем свободу»
Что придет на смену глобализации и каким станет человечество после пандемии коронавируса
Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
«Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит»
Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
Все материалы
Бывший СССР
Эвакуированные украинцы отказались от карантина и пытались сбежать из аэропорта
Medical employees wear protective suits as they leave a dormitory as a measure to fight against the coronavirus disease contagion (COVID-19) in Minsk, Belarus March 12«Плохая вакцина хуже вируса»
Кто виноват в пандемии коронавируса и зачем закрывать границы? Рассказывает представитель ВОЗ
Зеленский назвал три варианта развития ситуации с коронавирусом на Украине
Партия Порошенко решила сотрудничать с партией Зеленского
«Государство скрывает истинные масштабы»
Страны бывшего СССР объявляют карантин. Как коронавирус меняет жизнь на постсоветском пространстве
Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом
Голод во время чумы
Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
Все материалы
Экономика
«Газпром» перезапустил «Силу Сибири»
На американских рынках произошел рекордный обвал
Высокое напряжение
Россияне работают сверхурочно и постоянно устают. Почему это только вредит экономике?
Подсчитаны потери пенсионного и страховых фондов из-за коронавируса в России
«Деньги приходилось доставать вместе с крошками»
Россияне не смогли избавиться от наследия 1990-х. Они хранят деньги в пакетах из-под хлеба и макарон
Коронавирус вынудит Норвегию распечатать «кубышку»
Промо
Всегда на связи
Как управлять бизнесом на расстоянии и избежать проблем
Все материалы
Силовые структуры
Бывшему главному тюремщику России отменили досрочное освобождение
Иностранец надругался над россиянкой в лифте
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре
«Вагон за секунду стал черным, кругом было пламя»
Десять лет назад террористы взорвали столичное метро. На «Лубянке» и «Парке культуры» погибли 40 человек
Адепты секты «Орден Пути»«Наутро ты мог очнуться распятым»
Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
Все материалы
Наука и техника
Объяснен коронавирус человека у страдающей диареей и задыхающейся кошки
Во время пандемии «испанки» кондуктор в трамвае не пускает в салон пассажиров без защитных масок. Сиэтл, США, 1918 год«Закончилось это плохо»
Как смертельные эпидемии меняли историю человечества
МиГ-29К «необычно» улетел с авианосца
Игрушка дьявола
Огромные демоны, океаны крови и бесконечное насилие: Doom Eternal
Установлена подавляющая коронавирус влажность воздуха
Американский Чернобыль
 
Создатель Су-57 рассказал о «неправильных» F-22 и F-35
Все материалы
Спорт
Глава российского биатлона сравнил коронавирус с обычным гриппом
Красный Геркулес
Первого советского чемпиона мира лишили званий и опозорили. Как он вернул себе доброе имя?
Журналист получил угрозы от представившегося братом Нурмагомедова человека
Алина Загитова«Друзья привезли продукты, поболтали через окно»
Тренировки в ванной, общение с фанатами и пельмени: чем занимаются спортсмены во время карантина
Фергюсону предложили соперника на замену Нурмагомедову
Как делать ставки на спорт бесплатно — с фрибетами
Лучшие фрибеты за регистрацию без депозита в 2020 году: как получить бесплатную ставку в БК «Олимп»
Отец Нурмагомедова отреагировал на возможность отмены боя с Фергюсоном
Все материалы
Культура
Актер из «Звездных войн» умер из-за коронавируса
Добро привалило
Самые смешные комедии для грустной эпохи коронавируса: лучшие сериалы месяца
Изолировавшийся Шварценеггер поиграл в шахматы с ослом
«Был слишком брезглив, чтобы быть терпимым»
Он написал «Покровские ворота», раздражал власть и стал народным любимцем. Умер Леонид Зорин
На фоне пандемии коронавируса российские звезды устроили флешмоб
Гуманист и коммунист
Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Он понимал солдат и их окопную правду
Экс-жена Гуфа объяснила жестокое обращение с животными «подъезжающим крышняком»
Все материалы
Интернет и СМИ
Мать Собчак возмутилась тупостью дочери и зятя и отчитала их за пьянство
Женщина случайно узнала о секретном ребенке мужа спустя пять лет брака
«Размер имеет значение»
В России технологии приносят миллиарды рублей. Готовы ли они стать основой экономики?
Россиян предложили лишить нормального доступа к зарубежным интернет-сервисам
Ящик Пандоры
Как российское телевидение подсело на государственные деньги
Ведущая расплакалась из-за новостей о коронавирусе
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Все материалы
Ценности
Бодипозитивная певица снялась для обложки журнала в платье с высоким вырезом
Модели в одежде бренда The BlondsСняли корону
Как коронавирус заставил богачей тратить миллионы на спасение простых людей
Эмили Ратаковски поделилась откровенным снимком во время самоизоляции
Альфредо Стресснер«Он требовал, чтобы ему поставляли исключительно девственниц»
Как сын пивовара возглавил страну, построил гарем и приютил главного врача Освенцима
Обезображенная кислотой телеведущая снялась в откровенной фотосессии для журнала
Натянули лямку
Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Модель Victoria’s Secret поделилась фотографией топлес во время карантина
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Мужчина придумал необычный способ познакомиться с девушкой на самоизоляции
Работающая по 13 часов в день медсестра рассказала о муках зараженных пациентов
Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью
Чего они лишились и как заработают на жизнь?
Мать сочла сына мертвым из-за пугающих симптомов коронавируса
Врачи несколько раз отказали студенту в тесте на коронавирус и погубили его
Молли«Секс — хороший способ забыть о болезни»
История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
Все материалы
Внешность нового Nissan X-Trail раскрыли до премьеры
Почему Mustang легендарного киногероя стоит 3 миллиона долларов
Как в Америке потеряли и вновь нашли самый дорогой в истории Ford Mustang
Обнаружен идеально сохранившийся ранний Москвич-2141
Сорок фотофактов о новейшем бизнес-седане Genesis G80
Все подробности о новой модели корейской премиум-марки
Коллекцию редких автомобилей ГАЗ оценили в 200 миллионов рублей
Безумные автомобильные видео Red Bull
Пит-стоп в невесомости на борту ИЛ-76 и пилоты Ф1 в гонке на «Нивах»
На заброшенном складе нашли партию Fiat и Alfa Romeo без пробега
Все материалы
Дом
В Европе нашли заброшенный курорт для коммунистов
Названы основные способы мошенничества с жильем в России
Утрачено
Как советская власть разрушала имперское наследие и при чем здесь США
Карантин вынудил россиян выйти на балконы и запеть
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Новую инфекционную больницу в Москве показали со спутника
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Карелия получит 6,5 миллиарда рублей на ремонт мостов
Дюжина библиотек Челябинской области захотели попасть в нацпроект «Культура»
В российском регионе запустили портал помощи для самоизолированных
Все материалы