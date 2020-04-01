Победивший коронавирус самый дорогой игрок Италии ответил на вопросы о болезни

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала, победивший коронавирус, ответил на вопросы о болезни. Его слова приводит Ole.

Дибала рассказал, что сначала старался не думать, что у него может быть найден коронавирус. «Страх появляется на уровне психологии. У меня был сильный кашель, а по ночам мне было холодно. Я пытался не отчаиваться и общаться с врачами "Ювентуса"», — добавил он.

Футболист отметил, что после изоляции медики «Ювентуса» давали ему витамины, и сейчас он чувствует себя намного лучше. Он подытожил, что ситуация в Италии критическая, поэтому каждый должен заботиться о себе.

Дибала сообщил, что он и его девушка получили положительные результаты теста на коронавирус 21 марта. Он рассказал о тяжелом течении болезни. По словам футболиста, он с трудом дышал и чувствовал боль в мышцах.

Дибала является самым дорогим футболистом чемпионата Италии по версии Transfermarkt. Его рыночная цена составляет 90 миллионов евро.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Из-за сложившейся ситуации ведущие футбольные лиги приостановили розыгрыши.

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