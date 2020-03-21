Самый дорогой футболист Италии рассказал о состоянии при коронавирусе

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала в Twitter рассказал о состоянии при коронавирусе.

Дибала заявил, что он и его девушка получили положительные результаты теста на COVID-19. Он добавил, что пара чувствует себя хорошо и благодарит всех за поддержку.

Дибала является самым дорогим футболистом чемпионата Италии по версии Transfermarkt. Его рыночная цена составляет 90 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах, забив 13 мячей.

Ранее коронавирус был найден у одноклубников Дибалы — Даниэле Ругани и Блеза Матюиди. После этого члены «Ювентуса» были помещены на карантин. При этом нападающий туринцев Гонсало Игуаин, а затем невеста форварда Криштиану Роналду нарушили условия самоизоляции, за что были подвергнуты критике.

На фоне угрозы развития пандемии ведущие футбольные лиги приостановили сезон. В частности, пауза наступила в чемпионате Италии.

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