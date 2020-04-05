Игрок АПЛ устроил домашнюю секс-вечеринку и призвал соблюдать карантин

Защитник клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» Кайл Уокер выложил в Instagram видео, на котором призвал людей соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса. В ночь перед публикацией он устроил секс-вечеринку у себя дома, передает The Sun.

По информации источника, Уокер и его друг вызвали на дом двух проституток и провели с ними три часа. Игрок может получить крупный штраф от клуба за то, что проигнорировал правила по соблюдению социальной дистанции.

4 апреля бывший футболист сборной Колумбии Фаустино Асприлья сообщил, что раздаст миллион презервативов для борьбы с пандемией коронавируса. Он отметил, что из-за введенного карантина у людей появилось много свободного времени. «Чтобы поддержать человечество, я собираюсь отдавать одну упаковку презервативов при покупке трех», — заявил Асприлья.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 42,4 тысячи. Скончались 4,3 тысячи инфицированных, 215 человек выздоровели. Всего в мире, по официальным данным, насчитывается почти 1,2 миллиона заразившихся, умерли 64,6 тысячи человек.

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