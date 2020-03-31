Испанцы оценили совет Лукашенко пить водку и играть в футбол во время пандемии

Испанская газета Marca посвятила первую полосу продолжающемуся во время пандемии коронавируса чемпионату Белоруссии по футболу. С обложкой издания можно ознакомиться в Instagram.

Журналисты издания обратили внимание на то, что первенство Белоруссии — единственный действующий турнир УЕФА в данный момент. В материале отмечается, что фанатам измеряют температуру при входе на стадион, а президент страны Александр Лукашенко предлагает пить водку для борьбы с заболеванием.

Испанские болельщики оценили действия белоруссов в комментариях к посту. «Водка для борьбы с вирусом — лучшее решение, без сомнения», «Хоть какие-то матчи посмотрим», «Нам в Испании не хватает такого сильного президента», — писали юзеры.

Лукашенко неоднократно называл происходящее вокруг коронавируса психозом. Он призывал не паниковать, советовал «травить» вирус водкой и высказывал мнение, что всех вылечит работа в поле на тракторе. На данный момент число зараженных коронавирусной инфекцией в Белоруссии превысило 150 человек.

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