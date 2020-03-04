«Спартак» выбил ЦСКА из Кубка России

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:2 в дополнительное время. В первом тайме голами сначала отметились игроки красно-белых — полузащитник Зелимхан Бакаев (четвертая минута) и нападающий Эсекиэль Понсе (14-я минута). Затем армейцам удалось сравнять счет в матче благодаря забитым мячам защитника Игоря Дивеева (17-я минута) и хавбека Ильзата Ахметова (45-я минута).

Во втором тайме команды не забивали голов. Окончательный счет во встрече был установлен в дополнительное время благодаря голу нападающего красно-белых Джордана Ларссона.

В полуфинале «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». В другой встрече 1/2 финала встретятся победители матчей «Химки» — «Торпедо» и «Шинник» — «Урал».

В прошлом сезоне обладателем Кубка России стал московский «Локомотив». В финальном матче железнодорожники обыграли «Урал» из Екатеринбурга со счетом 1:0.

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