ЦСКА проиграл «Спартаку» в дерби

ЦСКА проиграл «Спартаку» в московском дерби, прошедшем в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. На 59-й минуте забил защитник спартаковцев Самуэль Жиго. Спустя девять минут Марио Фернандес восстановил равенство. На 79-й минуте Жиго оформил дубль и принес «Спартаку» победу.

После гола ЦСКА болельщики красно-синих зажгли файеры, в результате чего игра прерывалась. Из-за этого главный арбитр встречи Сергей Карасев добавил к основному времени матча семь минут.

После шести туров РПЛ «Спартак» с 11 очками занимает четвертое место в таблице. ЦСКА с 10 очками расположился на шестой строчке. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 14 очков.

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