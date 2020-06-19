Отказавшаяся от карантина Швеция заметила восстановление экономики

Швеция улучшила прогноз по ВВП на фоне признаков восстановления экономики в связи с отказом от карантина. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министра финансов страны Магдалены Андерссон.

Теперь власти ожидают, что ВВП сократится на шесть процентов в этом году, а не на семь, как прогнозировалось ранее. Оценка правительства совпадает с мнениями многих экономистов, которые ожидают, что отказ от карантина избавит Швецию от сильного спада.

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Андерссон отметила, что еще рано говорить, помогла ли шведская стратегия по созданию коллективного иммунитета смягчить удар по экономике. Ситуация на рынке труда, по ее словам, остается «серьезной». Безработица может вырасти до 10,3 процента в 2021 году по сравнению с предыдущим прогнозом в девять процентов.

Ранее крупнейший банк королевства SEB заявил, что снижение потребительских расходов было меньше, чем ожидалось. Кроме того, уровень безработицы вырос не так сильно, как в других странах.

Отказ Швеции от введения жестких ограничительный мир из-за пандемии стал темой международных дискуссий. Уровень смертности от инфекции в стране оказался одним из самых высоких в мире. Стратегия позволила смягчить удар по экономике, но избежать кризиса Швеции так и не удалось. По мнению экономистов, ухудшение ситуации связано с сокращением объема экспорта.

По оценке центробанка королевства, в негативном сценарии ВВП страны сократится на 9,7 процента по итогам 2020 года.

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