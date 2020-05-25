Отказ от карантина обернулся для Швеции масштабным кризисом

Сильнейший экономический спад и рост безработицы, которые переживает Швеция, несмотря на отказ от карантина на фоне пандемии коронавируса, грозят обернуться для страны полноценным кризисом, в том числе политическим. Об этом пишет Bloomberg cо ссылкой на статистическое управление страны.

Уровень безработицы в Швеции с учетом сезонных колебаний вырос в апреле до 7,9 процента с 6,7 процента месяцем ранее. Без учета сезонных колебаний безработица выросла до 8,2 процента. Эксперты не исключают, что показатель взлетит до 17 процентов, если спрос на услуги и товары не восстановится. На фоне роста безработицы власти обсуждают поправки в трудовое законодательство, которые позволят работодателям увольнять сотрудников в упрощенном режиме и с минимальными финансовыми потерями.

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Идея вызвала недовольство со стороны лидеров местных профсоюзов и оппозиционных политических партий. Те угрожают объявить вотум недоверия премьер-министру Стефану Левену в случае принятия поправок. «Это худшая атака на безопасность рабочих мест за последние десятилетия», — сказал лидер Умеренной коалиционной партии страны Ульф Кристерссон.

Подход Швеции к борьбе с коронавирусом стал темой международных дискуссий, поскольку страна отказалась вводить жесткие ограничения во время пандемии, чтобы избежать спада деловой активности. В Швеции продолжают работать магазины, рестораны и спортивные залы. Однако, несмотря на усилия правительства, последствий для ВВП избежать не удалось, поскольку экономика страны сильно зависит от внешнего спроса. В результате ВВП по итогам года все равно сократится на 7 процентов, считают в Минфине. В Центробанке страны допускают сокращение ВВП на 6,9-9,7 процента. Регулятор прогнозирует рост безработицы до 10,1 процента.

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