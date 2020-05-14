Коронавирус подкосил одну из богатейших экономик Европы

Пандемия коронавируса, разразившаяся в 2020 году, подкосила экономику Швеции, которая является одной из богатейших стран Европы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экономистов одного из крупнейших банков страны Swedbank.

Несмотря на отказ Стокгольма от жестких ограничений в отношении передвижения жителей страны и бизнеса, на которые пошли другие государства по всему миру, ВВП страны по итогам года, как ожидается, просядет на 6,9-9,7 процента. Эксперты ожидают, что падение экономики в текущем году окажется «глубоким и сильным».

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Однако в Центробанке королевства считают «контрпродуктивным разгонять экономику за счет снижения ключевой ставки, особенно в условиях того, что влияние отрицательных ставок на ВВП неоднозначно».

Кризис 2020 года выявил структурные проблемы в экономике страны. Среди них неэффективность рынка недвижимости, проблемы в области трудоустройства (ограниченность карьерных возможностей для молодых специалистов и прибывших в страну мигрантов). Также пандемия коронавируса указала шведским властям на проблемы в области здравоохранения.

Ранее в центробанке королевства заявили, что отказ от жесткого каратина не спасет экономику Швеции от сильного замедления. Однако специалисты крупнейшего банка королевства SEB указали на то, что из-за отсутствия жесткого каратина падение шведского ВВП все же будет меньше, чем падение экономик других скандинавских стран.

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