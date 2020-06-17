Названо лучшее в мире место для работы и бизнеса

Швейцарский Институт развития управления (IMD) назвал лучшее в мире место для работы и бизнеса, составив свежую версию соответствующего ежегодного рейтинга. Она опубликована на сайте организации. Лидером рейтинга стал Сингапур.

Первое место осталось неизменным с прошлого года. Также в пятерку попали Дания, Швейцария, Нидерланды и Гонконг (специальный административный район Китая). Трое первых смогли улучшить позиции по сравнению с прошлогодней версией.

Также в десятку вошли Швеция, Норвегия, Канада, ОАЭ и США. Китай занял 20-место. Как и США, он ухудшил позицию, опустившись с 14-го (США — с третьего).

На 14-м месте оказался Люксембург, часто используемый компаниями со всего мира как место регистрации из-за льготного налогового режима, на 17-м — Германия, на 19-м — Великобритания. Последняя сумела улучшить позиции, несмотря на выход из Евросоюза, состоявшийся 31 января.

Россия заняла 50-е место, уступив Казахстану (42-е), но опередив Украину (55-е). Последней, 63-й, в рейтинге стала Венесуэла.

Авторы рейтинга ориентировались на четыре ключевых показателя: состояние экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и состояние инфраструктуры. Они использовали локальные и международные статистические данные, а также опрашивали руководителей компаний из разных отраслей.

Основная часть исследования проводилась еще до пандемии коронавируса, однако, как говорится в докладе авторов, лидеры рейтинга продемонстрировали также гибкость и эффективность в борьбе с инфекцией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!