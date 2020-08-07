Названы группы россиян с максимальным иммунитетом к коронавирусу

Максимальный уровень иммунной прослойки к коронавирусной инфекции наблюдается среди детей и россиян старше 70 лет.

Эти группы РИА Новости назвал директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

По его словам, в большинстве регионов чаще всего антитела к вирусу обнаруживались у несовершеннолетних, в частности, у дошкольников и учеников младших классов. На втором месте по числу граждан с иммунитетом находятся пенсионеры в возрасте от 70 лет.

«Мы, когда проводили исследование, были готовы к тому, что, наоборот, среди 70+ мы получим минимальный уровень иммунной прослойки, а оказалось не так», — сказал Тотолян.

Он уточнил, что пожилые люди активнее остальных соблюдали самоизоляцию и следовали рекомендациям эпидемиологов. По мнению исследователей, у пенсионеров мог выработаться иммунитет в результате общения с внуками.

Среди профессиональных групп больше всего обладателей антител выявлено среди медиков и преподавателей. При этом некоторые педагоги могли приобрести иммунитет еще до перехода учебных заведений на дистанционное обучение.

Исследование проводилось в 26 регионах России. В каждом из субъектов обследовано примерно три тысячи человек из семи возрастных групп. Второй этап тестирования пройдет в конце августа-начале сентября среди тех же испытуемых. Это необходимо, чтобы зафиксировать прогресс по иммунизации населения в отдельных регионах.

Первая отечественная вакцина от коронавируса показала хорошие результаты и ориентировочно будет зарегистрирована к 12 августа и может стать доступна гражданам с 15 августа.