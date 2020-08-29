Наличие иммунитета к коронавирусу у молодежи объяснили

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов в разговоре с НСН объяснил наличие иммунитета к коронавирусу у молодежи.

По его словам, молодые люди имеют врожденный иммунитет первой линии. Из-за этого молодежь может не заметить заражение и перенести заболевание «на ногах».

Эксперт также напомнил, что наличие иммунитета у тех, кто перенес заражение бессимптомно, возможно. Кроме того, иммунитет может быть и у тех, кто даже не болел. В пример своему утверждению он привел медиков, которые во время пандемии коронавируса работали в «красной зоне» больниц. Оказалось, что у большинства из них есть нейтрализующие антитела к вирусу, хотя они и не болели.

Ранее медики из Южной Кореи пришли к выводу, что дети могут быть виновниками незаметного распространения коронавируса через контакты с окружающими. Так, несовершеннолетние часто переносят COVID-19 бессимптомно. После массового тестирования на коронавирус в Южной Корее среди школьников выяснилось, что у половины инфицированных детей не было никаких проявлений болезни. Ученые предполагают, что из-за этого дети могут быть одними из главных переносчиков вируса. Кроме того, организм зараженных детей продолжает вырабатывать множество вирусных частиц на протяжении двух-трех недель.