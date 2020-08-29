Детей сочли главными виновниками распространения коронавируса

Дети могут виновниками незаметного распространения коронавируса через контакты с окружающими. К такому выводу пришли медики из Южной Кореи, о результатах исследования сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Так, несовершеннолетние часто переносят COVID-19 бессимптомно. После массового тестирования на коронавирус в Южной Корее среди школьников выяснилось, что у половины инфицированных детей не было никаких проявлений болезни. Ученые предполагают, что из-за этого дети могут быть одними из главных переносчиков вируса.

Кроме того, организм зараженных детей продолжает вырабатывать множество вирусных частиц на протяжении двух-трех недель. В связи с этим они могут быть причиной неочевидных случаев заражения среди взрослых. Этот фактор необходимо учитывать при открытии школ, выработке эпидемиологических мер и наблюдениях за распространением вируса в тех регионах, куда он еще не проник, заключили специалисты.

Ранее к похожему выводу пришли специалисты Массачусетской больницы общего профиля и Массачусетской детской больницы в США. Оказалось, что инфицированные дети имеют значительно более высокий уровень вируса в дыхательных путях, чем госпитализированные взрослые в отделениях интенсивной терапии для лечения COVID-19. Именно высокая вирусная нагрузка является главным фактором передачи вируса здоровому человеку.

По данным на 29 августа, в мире насчитывается более 24,6 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 835 тысяч скончались, еще 16,1 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и Перу.