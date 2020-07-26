Ученые объяснили потерю обоняния при коронавирусе

Потеря обоняния при коронавирусе возникает в результате воздействия вируса на работу поддерживающих клеток, объяснил ученый Сандип Роберт Датт. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

При этом потеря обоняния при коронавирусе является недолгим и обратимым процессом, который обычно не приводит к каким-либо осложнениям, считают ученые.

Потеря обоняния является одним из самых частых симптомов при заражении коронавирусом. Однако в отличие от вирусных инфекций, поражающих обонятельные нейроны, при COVID-19 этот симптом бесследно проходит в течение нескольких недель.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе. По его словам, такими симптомами являются затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса. Кроме того, у пациентов с COVID-19 в первую очередь появляются проблемы с легкими, например, интоксикация, кашель. Он отметил, что тяжелее течение болезни происходит у старших возрастных групп, а дети реагируют менее активно.

По данным на 26 июля, в мире насчитывается более 16,1 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 646,8 тысячи человек скончались, еще 9,3 миллиона — выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР.