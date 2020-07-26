Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско назвали заболевание, увеличивающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Согласно широкомасштабному исследованию, заболевшие COVID-19 пациенты с диабетом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще подвержены летальным исходам. Также это заболевание способствует более тяжелому протеканию коронавирусной инфекции. Диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при коронавирусе после сердечно-сосудистых заболеваний.

Профессор медицины Калифорнийского университета Пракаш Дидванья напомнил, что одним из самых серьезных осложнений диабета считается снижение иммунных защитных функций организма. Помимо этого, заболевание может привести к инсульту, инфаркту миокарда, нарушению иннервации конечностей, работы почек и зрения.

Исследователи посоветовали диабетикам повышать физическую активность (до 150 минут в неделю), полноценно спать, заниматься аутотренингом и следить за дыханием. По их данным, людям с диабетом особенно важно соблюдать все меры предосторожности при общении с другими гражданами.

Ранее ученые Оксфордского университета в Великобритании сочли ожирение, диабет, тяжелую астму и другие респираторные заболевания, а также хронические заболевания сердца, печени, неврологические и аутоиммунные заболевания опасными факторами при коронавирусе.

По данным на 26 июля, в мире насчитывается более 16,1 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 645 тысяч человек скончались, еще 9,2 миллиона — выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР.