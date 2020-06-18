Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей

Основные симптомы коронавируса у детей — лихорадка, диарея и рвота. Их назвали ученые, проведя исследование в четырех больницах Западного Китая. Результаты их работы опубликованы в издании PLoS Medicine.

В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев. Кроме того, у 62 процентов инфицированных детей обнаружили сильный кашель, а еще у 12 процентов — диарею и рвоту. Ученые отмечают, что проблемы с легкими у несовершеннолетних проявляются позднее.

Ранее у многих детей, больных коронавирусом, обнаруживали множественные воспаления. По мнению врачей, этот симптом напомнил болезнь Кавасаки. Позднее было доказано, что на фоне COVID-19 у детей может развиваться смертельно опасный цитокиновый шторм — неконтролируемое воспаление, приводящее к повреждению тканей организма.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!