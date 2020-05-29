Врач описал осложнения после коронавируса у детей

Осложнения после коронавирусной инфекции в настоящее время описаны только у детей. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал врач-инфекционист Валерий Безносенко.

По его словам, у детей проявляется Кавасакиподобный синдром — аутоиммунное заболевание, связанное с воспалением внутренней стенки сосудов.

Также Безносенко добавил, что синдром может проявляться острой сердечной и почечной недостаточностью. В том числе у детей могут возникнуть высыпания на коже. По словам инфекциониста, нет никаких точных данных об осложнениях у перенесших коронавирус взрослых. Однако в острый период течения заболевания могут быть поражены почки и сердце, добавил он.

«Возможна тромбоэмболия легких, головного мозга с развитием нарушения кровообращения по ишемическому типу», — объяснил специалист.

Ранее в больницы США поступили шестеро молодых людей с загадочным воспалительным синдромом, вероятно связанным с заражением коронавирусом. Симптомы, которые обнаружили у пациентов, очень похожи на те, что появляются при синдроме Кавасаки.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что он обеспокоен появившихся в СМИ разных стран сообщениями о выявленном у детей загадочном синдроме, и призвал врачей обратить внимание на эту проблему.

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