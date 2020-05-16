Глава ВОЗ забеспокоился из-за связанного с коронавирусом загадочного синдрома

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус забеспокоился из-за появившихся в СМИ разных стран сообщений о выявленном у детей загадочного синдрома, связанного с коронавирусом. Об этом он заявил на еженедельном брифинге, трансляция которого доступна в Twitter.

Речь идет о мультисистемном воспалительном состоянии с некоторыми симптомами, похожими на синдром Кавасаки и синдром токсического шока, который был зафиксирован у детей, заразившихся коронавирусом. Глава организации призвал врачей всех стран обратить особое внимание на эту проблему.

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«Очень важно срочно и тщательно изучить этот клинический синдром, понять причинно-следственную связь и описать его лечение. Я призываю врачей всего мира сотрудничать с органами власти и ВОЗ, чтобы они были начеку и знали об опасности этого синдрома у детей», — подчеркнул Гебрейесус.

Он добавил, что развитие этого синдрома может быть связано именно с заражением коронавирусом. При этом ВОЗ уже разработала предварительное определение для этого синдрома и форму отчета о его зафиксированных случаях.

Ранее в мае сообщалось, что в штате Нью-Йорк из-за данного воспалительного синдрома умерли трое детей. Позже стало известно о росте числа случаев выявления синдрома в итальянском регионе Ломбардия. По мнению врачей, такая реакция организма является осложнением, которое развивается на фоне коронавируса.

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