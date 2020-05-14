У итальянских детей заметили всплеск связанного с коронавирусом воспаления

У итальянских детей заметили всплеск воспаления, предположительно, связанного с коронавирусом. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что десять случаев «детского мультисистемного воспалительного синдрома» были зафиксированы в области Ломбардия. За последние пять лет с похожей болезнью поступило всего 19 детей.

Начиная с февраля этого года в местных больницах появились несовершеннолетние пациенты с сыпью, синдромами, схожими с болезнью Кавасаки, сердечными осложнениями и инфекционно-токсическим шоком. Подчеркивается, у что 80 процентов из них был подтвержден коронавирус, 60 имели другие проблемы со здоровьем.

Ранее почти у 100 детей в штате Нью-Йорк выявили аналогичный синдром. Губернатор региона Эндрю Куомо отметил, что изначально власти думали, что этот вирус не действует на детей, а теперь столкнулись с проблемой, которая сильно беспокоит. Перед этим трое несовершеннолетних с воспалительным синдромом скончались. Среди них были 18-летняя девушка, семилетний и восьмилетний мальчики.

29 апреля сообщалось, что специалисты из Италии и Великобритании нашли связь между коронавирусом и целым рядом случаев воспалительных заболеваний у детей. Однако эксперт Всемирной организации здравоохранения Майк Райан заявил, что в большинстве случаев дети легко переносят болезнь и полностью выздоравливают.

По информации Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в Италии зафиксировано свыше 222 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. 31 тысяча человек с таким диагнозом скончались, более 113 тысячи выздоровели.

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