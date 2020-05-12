Число заболевших связанным с коронавирусом синдромом детей в США достигло сотни

Почти у 100 детей в штате Нью-Йорк выявили воспалительный синдром, предположительно связанный с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Эндрю Куомо, передает РИА Новости.

«Изначально мы думали, что этот вирус не действует на детей. Теперь мы имеем дело с проблемой, которая сильно нас беспокоит», — заявил он. По его словам, большинство заболевших — в возрастных группах от 5 до 9 и от 10 до 14 лет (29 и 28 процентов соответственно). Еще пять процентов — дошкольники от года до четырех лет, 16 процентов — подростки от 15 до 19 лет и четыре процента — молодые люди в возрасте 20 лет и 21 года.

Ранее губернатор сообщил, что трое несовершеннолетних с воспалительным синдромом скончались. Среди них были 18-летняя девушка, семилетний и восьмилетний мальчики. Отмечается, что при поступлении в больницу у них не было обнаружено симптомов коронавируса.

Такие же случаи фиксируются и в штате Коннектикут. Там у детей диагностируют острое воспаление гланд и другие нехарактерные для COVID-2019 воспаления.

По информации Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в США зафиксировано свыше 1,3 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. 81,5 тысячи человек с таким диагнозом скончались, более 230 тысяч выздоровели.

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