Появились секретные данные о росте числа заражений коронавирусом в США

NBC News опубликовал секретные данные из неопубликованного доклада Белого дома о росте числа заражений коронавирусом в небольших городах в США.

Так, появившиеся документы от 7 мая противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что по всей стране зафиксировано снижение числа случаев заражения коронавирусом.

Согласно нескольким таблицам, подготовленных для подразделений по данным и аналитике, в десяти районах был зафиксирован резкий скачок заражений на 72,4 процента или более по сравнению с предыдущей неделей. В частности, речь идет о городах Нэшвилл штата Теннесси, Де-Мойн в штате Айова, Амарилло в штате Техас. Рекордный рост на 650 процентов оказался в городе Сентрал-Сити, штат Кентукки. Кроме того, число новых случаев заболевания COVID-19 в Шарлотт-Сити и Канзас-Сити также увеличилось более чем на 200 процентов.

Показатели инфицирования свидетельствуют о том, что пандемия быстро распространяется за пределами крупных прибрежных населенных пунктов. Несмотря на разгар пандемии коронавируса, некоторые американские штаты постепенно возвращаются в рабочий режим. Одним из первых регионов, ослабивших ограничения, был штат Джорджия.

Ранее газета Financial Times написала, что в России число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70 процентов выше официальных данных. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович при этом заявила, что в стране не наблюдаются факты сознательного занижения смертности.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,35 миллиона случаев заражения коронавирусом. 80,6 тысячи человек погибли, а 233 тысячи вылечились.

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