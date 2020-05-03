Лидерству США предрекли конец из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса положила конец лидерству США на международной арене, заявили авторы статьи, опубликованной в издании Le Monde.

По мнению журналистов, подъем Китая сыграл главную роль в дестабилизации системы, которая существовала прежде. То, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не сразу предупредила международное сообщество об опасностях пандемии, доказывает ее зависимости от китайской стороны, утверждается в статье.

Авторы считают, что сегодня Соединенные Штаты уже не играют роль мирового лидера, как в прошлом веке. Отмечается, что текущий кризис заставил Вашингтон окончательно оставить место лидера.

Также в материале говорится о том, что новым коронавирусом был нанесен серьезный удар по единству Европы. Авторы утверждают, что Евросоюз не был готов к таким событиям. Таким образом, ЕС оказался не способен оказать поддержку наиболее пострадавшим от вируса государствам.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США (более 1,1 миллиона зараженных), Испания (213,4 тысячи), Италия (209,3 тысячи), Великобритания (183,4 тысячи) и Франция (167,3 тысячи зараженных).

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