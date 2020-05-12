У детей в США выявили нехарактерные для коронавируса симптомы

В больницу американского штата Коннектикут поступили трое несовершеннолетних с симптомами воспалительного синдрома, вероятно, связанного с заражением коронавирусом. Об этом губернатор штата Нед Ламонт сообщил в своем Twitter-аккаунте.

У детей наблюдаются острое воспаление гланд и другие симптомы, которые крайне нехарактерны для коронавируса.

На данный момент врачи пристально следят за состоянием троих пациентов в возрасте от трех месяцев до 14 лет.

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что трое детей умерли из-за воспалительного синдрома, который, предположительно, связан с коронавирусом. Департамент здравоохранения изучает еще 73 подобных случая.

Ранее о том же синдроме у детей предупреждал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. По его словам, в городе были зафиксированы 15 случаев, когда заболевание вызывало синдром системного воспалительного ответа у детей.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 80 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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