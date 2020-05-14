Раскрыты симптомы связанного с коронавирусом загадочного синдрома

Медики раскрыли семь главных симптомов загадочного воспалительного синдрома, который связан с коронавирусом. Об этом в четверг, 14 мая, пишет Daily Mirror.

По данным издания, новый синдром по своим проявлениям напоминает болезнь Кавасаки, или инфекционно-токсический шок. При этом его основными симптомами является температура, которая держится более пяти дней, сыпь, увеличение шейных лимфатических узлов, покраснение глаз и кожных покровов в районе пальцев рук и ног, диарея, а также сухость губ и появление на них трещин.

Главным образом болезнь поражает детей в возрасте до пяти лет. В случае обнаружения у них этих симптомов врачи рекомендуют родителям срочно обратиться за медицинской помощью, поскольку чем раньше начнется лечение, тем меньше риск развития осложнений.

Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, новый синдром был выявлен у детей уже как минимум в 15 американских штатах и в пяти странах Европы: Великобритании, Франции, Италии, Испании и Швейцарии. Так, в Великобритании зафиксировано уже не менее 12 случаев, а во Франции — около 15. При этом, по словам министра здравоохранения Франции Оливье Верана, синдром фиксировался у детей всех возрастов.

Ранее в мае сообщалось, что в штате Нью-Йорк из-за данного воспалительного синдрома умерли трое детей. Позже стало известно о росте числа случаев выявления синдрома в итальянском регионе Ломбардия. По мнению врачей, такая реакция организма является осложнением, которое развивается на фоне коронавируса.

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