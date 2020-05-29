В российском детсаду произошло массовое заражение детей коронавирусом

Массовое заражение коронавирусом произошло в детском саду Кирова. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Вирус обнаружен у семерых воспитанников, их доставили в инфекционные госпитали. Еще 16 детей из группы помещены на домашний карантин. Другие подробности не уточняются.

Другая вспышка инфекции зарегистрирована в стационаре городской больницы скорой медицинской помощи. Сначала коронавирус обнаружили у одного пациента, последующие тесты показали наличие вируса у 44 человек. Зараженные находятся в инфекционных госпиталях, еще 131 контактировавший с ними изолирован.

С 12 мая детсады Кирова работают в режиме дежурных групп. В них зачисляют детей, чьи родители уже вышли на работу.

Всего к 29 мая в Кировской области зафиксировано 1660 случаев инфицирования. По всей России за время эпидемии выявлено 387,6 тысячи носителей коронавируса. 4374 человек умерли. Страна находится на третьем месте в мире по числу зараженных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!