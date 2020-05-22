В российском интернате среди детей произошла вспышка COVID-19 из-за сотрудников

В городе Кимры Тверской области коронавирусом заразились 14 воспитанников местного интерната для детей, оставшихся без попечения родителей. Это произошло из-за заступившей на вахту семейной пары, которая скрыла факт заболевания у своей дочери и ходила на работу. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

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Сотрудники интерната за две недели до начала второй смены расписались в том, что не имели контактов с заразившимися и людьми из группы риска и соблюдали режим самоизоляции. Спустя неделю после начала смены диагноз COVID-19 поставили одной из сотрудниц, а затем — воспитателю. В результате из 19 находившихся в учреждении детей коронавирусом заразились почти все. COVID-19 подтвердился у 14 детей и 5 сотрудников.

По результатам проверки установлено, что супруги, которые скрыли от руководства интерната информацию о контакте с заболевшей дочерью, нарушили санитарно-эпидемиологические правила, что привело к массовому заражению. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей»). Расследование продолжается.

Ранее вспышка коронавируса произошла в детском саду в Великом Новгороде. Инфекцию выявили у трех детей и трех работников. У всех заразившихся болезнь протекает бессимптомно. Кроме того, коронавирус выявлен у медицинского работника, который работает в двух других детских садах города.

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