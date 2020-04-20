Путину предложили открыть закрытые из-за коронавируса школы и детские сады

В России можно открыть закрытые из-за коронавируса школы и детские сады. Об этом заявил президенту страны Владимиру Путину заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов. Фрагмент трансляции канала «Россия 24» опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

По словам Филатова, воспитанники детских садов и школьники не болеют, и они природно защищены.

«У них нет высокой заболеваемости, и вирус, циркулируя на этих контингентах, будет дальше терять свою вирулентность. Он и сейчас теряет», — сказал он.

Ранее на том же совещании член Российской академии наук, президент Российского респираторного общества Александр Чучалин озвучил прогноз по срокам минимизации последствий от распространения коронавируса в России. По его словам, на это может понадобиться три-четыре недели.

По последним данным, в России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего заразившихся в Московском регионе — там зарегистрировано более 31 тысячи случаев коронавируса. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с COVID‑19, выздоровели 3446.