Число умерших россиян с коронавирусом превысило 4,3 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 4374, за последние сутки зафиксировано 232 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 29 мая.

4374 человека умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 29 мая

В стране впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса за 24 часа.

Накануне стало известно, что в Москве в апреле текущего года от коронавирусной инфекции умерли 636 человек, в процентном соотношении смертность от коронавируса в столице за данный период составила от 1,4 до 2,8 процента.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 29 мая превысило 5,81 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 115,1 тысячи. За весь период пандемии скончались 360 332 пациента, 2,41 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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